Kayak merkezinde 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 19 şüpheli tutuklanırken, tutuklular arasında bulunan otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, ifadesinde, "İtfaiyenin denetim raporunun olumsuz olduğunu bana bağlı çalışan C. isimli kişiden öğrendim. Bunun üzerine şirketteki yöneticim Ahmet Demir'i arayarak durumu kendisine ilettim. Ardından da Ahmet Demir'e otelin yangın güvenliği ile ilgili olumsuz rapor aldığını bildirdim ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile görüştüm. Gülener, iptal dilekçesi verin dedi. Bu talimat üzerine iptal dilekçesi hazırladık. Aynı zamanda bu konuları Grand Kartal Genel Müdürü Emir Aras ile de görüştüm. Emir Aras bana bu "eksiklikleri gidermek çok masraflı", denetimi iptal edebiliyorsak iptal ettirelim dedi." itirafında bulundu.

İşte o iptal süreci

12 Aralık 2024'te otel yönetimi tarafından muhasebe müdürü Kadir Özdemir'in de imzasıyla Bolu Belediyesi'nden yangına yeterlilik raporu başvurusunda bulunuldu.

Başvuruya ilişkin 16 Aralık'ta Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün incelemesi sonucu 8 başlıkta otelin yangına elverişsiz olduğu tespit edildi.

Otel yönetimi 22 Aralık'ta Bolu Belediyesi'ne verdiği ikinci dilekçesinde, rapor talebinin geri çekilmesini istedi.

Bolu Belediyesi ise talep üzerine rapor başvurusunun iptal edildiğini bir yazı ile otel yönetimine bildirdi.

Denetim firması yetkilisi gözaltına alındı

Yangına ilişkin denetim firması yetkilisi İstanbul'da gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında FQC Global Danışmanlık AŞ'nin yetkilisi Ali A. hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul'da gözaltına alınarak Bolu'ya getirilen zanlının İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül, savcılıkta verdiği ifadede, "FQC Global Danışmanlık AŞ ile denetim yönünden her yıl sözleşme yapıyoruz. Bu şirket en geç 2 yılda gelip yangın, güvenlik, hijyen ve her yönden otelin denetimini yapar." iddiasında bulunmuştu.

Bakanlık ekibi, otelde inceleme yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personelinden oluşan ekip, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yanan otelde bugün incelemelerde bulundu.

Kayak merkezine gelen 5 Bakanlık personelinden oluşan inceleme ekibi, güvenlik önlemleri alınmasının ardından otele girdi.

Yangın mahallinde yaklaşık 1,5 saat inceleme yapan ekip, daha sonra bölgeden ayrıldı.

HABER- KAYNAK : TRT HABER