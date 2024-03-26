KKTC’de oturma izni alabilmek amacıyla İskele’deki bir apartman dairesi için sahte kira sözleşmesi düzenleyen ve meseleyle bağlantısı olan iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı içerisinde Z.B.T.’nin (K-69), oturma izni alabilmek maksadıyla mal sahibinin bilgisi ve izni olmadığı halde, İskele’de bulunan bir apartman dairesi için sahte kira sözleşmesi belgesi düzenleyip, tedavüle sürerek, sahte beyanla oturma izni temin ettiği tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen H.D. (K-47) tutuklandı.