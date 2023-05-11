Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için yurt dışı temsilciliklerdeki oy kullanma işlemi tamamlandı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli uçaklarıyla getirilen oylar İstanbul Havalimanı'nda kurulan ve 7 kilitli kapının bulunduğu odada muhafaza ediliyor.

Muhafaza altına alınan seçim dokümanları ve zarflar diplomatik kuryeler eşliğinde İstanbul'a gönderildi.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere tüm gümrük kapılarında 14 Mayıs saat 17.00'a kadar oy kullanabilecek.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğerleriyle birlikte bu oyların da sayımına başlanacak.

Cumhurbaşkanı seçiminde bu oylar, adayların Türkiye'de aldığı toplam oya ekleniyor.



Milletvekili genel seçiminde ise illerin seçmen sayısı ile partilerin aldıkları oy oranlarına göre bir dağılım sözkonusu.

Önce yurtdışı geçerli oy sayısı, yurt içindeki geçerli oy sayısına bölünüp bir katsayı belirlenecek.

Bu katsayı, her ildeki geçerli oy sayısı ile çarpılacak.

Ortaya çıkacak rakam, partinin oy oranı ile çarpılacak. Bu rakam, partinin o ildeki aldığı oy sayısına eklenecek.