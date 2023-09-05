Son olarak "Mahkum" dizisinde rol alan, bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden oyuncu Mehmet Ulay, hayatını kaybetti. Usta oyuncu, bugün Almanya'da hayata gözlerini yumdu.

"İYİ AKTÖR, TİYATRO İNSANI UĞURLAR OLSUN"

Oyuncu Kemal Başar, Ulay'ın vefatını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Başar, "Mehmet Ulay’ı kaybetmişiz. Babamın 23-24 yaşındayken okuldan dönen annemi görüp, oturdukları duvardan ıslık çalarak 'Ben bu kızla evleneceğim' demesine tanık olan ağabeyim. İyi aktör, tiyatro insanı… Uğurlar olsun" ifadelerini kullandı.

MEHMET ULAY KİMDİR?



Mehmet Ulay, 1942'de İstanbul'da doğdu. Ankara'da büyüdü ve lise son sınıfta İstanbul'a gelerek Kabataş Lisesi'nden mezun oldu. 1963'te Devlet Tiyatroları'nda sanat hayatına başladı.



1965'te AST içinde yer alan Mehmet Ulay, 1969 yılında İngiltere'ye giderek Oldwick Theater'da görev aldı.



İki yıl sonra Türkiye'ye döndüğünde yeniden Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde, müdürlük, oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yaptı. Bir süre sonra tekrar yurt dışına giderek Almanya ve Amerika'da tiyatro üzerine araştırmalar yapan Ulay, dönüşünden sonra sinema, dizi ve TV reklam filmlerinde rol aldı.

Sanatçının rol aldığı tiyatro oyunları şöyle:



"Çalıkuşu", "Sakıncalı Piyade", "Casablanca", "Yalandan Kim Ölmüş", "Fehim Paşa Konağı", "Cahide", "Saat 9.05", "Komik Para", "Jan Dark Davası", "Bir Halk Düşmanı", "403. Kilometre", "Ayak Takımı Arasında", "Mefisto", "Yusuf ile Menofis", "Sacco ile Vanzetti", "Ortak", "Durand Bulvarı", "Mayın", "Sarıpınar 1914", "Müfettiş", "Zenginin Maceraları", "Küçük Burjuvalar", "Keloğlan", "Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç", "Ayak Bacak Fabrikası"



Oynadığı dizi ve filmlerden ise bazıları şunlar:



"Mahkum", "Seni Çok Bekledim", "Hükümsüz", "Hakan: Muhafız", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Baba Candır", "Muhteşem Yüzyıl", Galip Derviş", "Mavi Kelebekler", "Ezel", "Arka Sıradakiler", "Emret Komutanım", "Oğlum İçin", "Kurşun Asker", "Yarım Elma", "Üvey Baba", "Küçük Besleme", "Ruhsar", "Kurtuluş", "Süper Baba", "Yıldızlara Bak", "Çiçero", "Emret Komutanım Şah Mat", "Komik-i Şehir", "Meyhanecinin Kızı", "Beyza'nın Kadınları", "Keloğlan"