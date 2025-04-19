Olay, dün akşam saatlerinde Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre, 29 yaşındaki Elif Kırav ile 32 yaşındaki oyuncu Sevil Akdağ dışarıda buluştuktan sonra Kırav'ın evine geldi. Evde bir süre sonra ikili tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sevil Akdağ arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra bileklerini kesti. Akdağ, kısa süre sonra evden kaçtı.



Hayatını kaybeden Elif Kırav'a ulaşamayan yakınları genç kadının evine geldi. Kırav'ı kanlar içerisinde gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Kırav'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri yaptıkları çalışmada olayı oyuncu Sevil Akdağ'ın yaptığını belirledi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

SEVİL AKDAĞ KİMDİR?



1993 yılında Mardin'de dünyaya gelen Sevil Akdağ, 2021 yılında Sevval Sam ve Eda Ece'nin başrollerinde oynadığı Yasak Elma, Tutanamayanlar ve Kardeşlerim dizilerinde de rol aldığı öğrenildi.



Enna: Kara Büyü, Mazlum Kuzey & Kuddusi 2 La! Kasada Para Var! ve Kulyas: Lanetin Bedeli filmlerinde de rol alan Akdağ'ın çeşitli kliplerde de rol aldığı öğrenildi.