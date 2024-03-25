Özel okulların 2024-2025 eğitim ve öğretim yılına ilişkin ücretleri yavaş yavaş belirlenmeye başladı; veliler faiş zamlara tepkili...

Biyologlar Derneği eski Başkanı Hasan Sarpten, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, "Devletin tek kuruş katkı yapmadığı kamu okullarının "bağış" adı altında 300 TL kayıt parası alması sorun ama özel okullarda tek bir öğrencinin yıllığının 300 bin TL'ye varması gayet normalse tek bir gerçek vardır. O da, bu ülkedeki en büyük eşitsizliğin eğitimde olduğudur!" ifadelerini kullandı.