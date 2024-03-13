Üniversiteden yapılan açıklama şöyle:

YÖDAK Başkanlığı tarafından Üniversitemiz Rektörlüğü’ne gönderilen bir yazıda bir öğretim üyesinin tam zamanlı kadroya atanması işleminin mevzuat hükümlerine göre hatalı yapıldığı belirtilmiş ve 2025 Şubat ayına kadar Diş Hekimliği Fakültesi’ne YENİ öğrenci alımı durdurulmuştu.

Üniversitemiz tarafından yapılan incelemeler ve sonucunda yapılan çalışmalar, YÖDAK Başkanlığı’na yazılı olarak teslim edilmiş ve karara itiraz edilerek kararın yeniden değerlendirilmesi talep edilmiştir.

Söz konusu talebimiz, 12 Mart 2024 tarihli YÖDAK Genel Kurulu toplantısında değerlendirilmiş olup, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin öğrenci alımına devam etmesine karar verilmiştir.

Yeni Alacağımız Öğrencilerimizle Ada’mızın En İyi Diş Hekimliği Eğitimini Vermeye Devam Ediyoruz.