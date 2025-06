Yapılan açıklamaya göre Özerdağ’a ziyaretinde Yüksek Mahkeme Yargıcı Gülden Çiftçioğlu da eşlik ediyor. Yüksek Mahkeme heyeti, Azerbaycan ziyaretinde Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci devletlerin yargı başkan ve yetkilileri ile üst düzey temaslarda bulunacak.

Özerdağ, Azerbaycan Cumhuriyeti Yargı Konseyinin 20. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek “Global Challenges in the Field of Judicial Administration” konulu konferansta, KKTC yargısını temsilen bir konuşma yapacak.

Heyet, Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’nda KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer ve Azerbaycan İdare Mahkemesi Başkanı Hakani Mahmadov tarafından karşılandı.