Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, BRT’de yayınlanan ve Pembe Paşaoğluları'nın hazırlayıp sunduğu 'NET Olalım' adlı programa ktılarak, öngörülen Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi ve seçmen sayısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi öngörülerinin 19 Ekim olduğunu açıkladı.

Özerdağ, “Bizim öngörümüz 19 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun olacağıdır. Şuanda alınmış bir karar yok ama hesaplamalarımız 19 Ekim diye planlandı. 60 günlük bir seçim takvimi var. Seçim takvimini de 60 gün geriye çektiğinizde bu da 24 Ağustos’a tekabül ediyor. Dolayısıyla 24 Ağustos’tan itibaren bizim seçim kurullarını artık çalıştırıyor olacak hale geleceğiz” dedi.

“SEÇMEN SAYISI MAYIS AYI BAŞINDA 215 BİN 611”

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Mayıs ayı başı itibarıyla seçmen sayısının 215 bin 611 olduğunu söyledi.

BRT'de yer alan habere göre, Yüksek Mahkeme Başkanı Özerdağ, “Seçmen sayılarına baktığımızda 2020 Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda 198 bin 957 seçmen bulunmaktaydı. İkinci turda bir hafta içerisinde 18 yaşını dolduran seçmenler olabilir. Ondan dolayı 199 bin 029’a tekabül etmekteydi. Devamlı süratle seçmen sayılarını güncelliyoruz. İçişleri Bakanlığı’ndan 18 yaşını dolduranlar, yeni vatandaşlık alanların kayıtları bize üç ayda bir veya bazı dönemlerde daha sıklıkla intikal ediyor. Biz de bunları kendi seçmen kütüklerimize işliyoruz. Şuanda Mayıs ayı başı itibarıyla bizim seçmen sayımız 215 bin 611’e denk geliyor. Yani 2020 cumhurbaşkanlığı seçimleriyle 2025 seçimleri arasında 16 bin 582 seçmen artışı olmuş bulunmaktadır. Dolayısıyla 5 yıllık bir zaman dilimi içerisinde 16 bin 582 seçmenin seçmen kütüklerinde artışı meydan gelmiştir” diye konuştu.

"Seçmen sayısındaki söz konusu artışı nasıl yorumluyorsunuz" şeklindeki soruya ise Bertan Özerdağ, “Ülkemizdeki nüfus geçmişe oranla artış göstermektedir. Bu arada yeni seçmen olan vatandaşlarımız olmaktadır 18 yaşını dolduranlar. Dolayısıyla hem yeni vatandaş olanlardan dolayı seçmen sayısı artmakta hem de 18 yaşını dolduran gençlerin seçme hakkını elde etmesiyle onların sayıları ile birlikte seçmen sayısında artış olmaktadır” şeklinde yanıt verdi.

"HAZİRAN AYININ SONUNDA NET SEÇMEN SAYISI ORTAYA ÇIKACAKTIR"

Özerdağ, seçmen sayısının muhtemelen Haziran ayı sonunda yeniden güncelleneceğini ve net seçmen sayısının ortaya çıkacağını söyledi.

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, “Muhtemelen seçmen sayısında belirli bir oran daha artacak. 215 bin bir kaç bin daha artabilir mi? Bilmiyorum yani Mayıs, Haziran, Temmuz ayları içerisinde yeni vatandaşlıklar, yeni seçmen hakkı elde eden 18 yaşını doldurmuş gençlerimizin vasıtasıyla seçmen sayısı biraz daha artmış olacak. Şuanda tahmini bir rakam söylemek doğru, net olmaz. Ama seçmen sayısının en fazla artacağının bin civarlarında olacağını düşünüyorum. Belki o bile olmaz. Belki daha aşağı olur. Net bir rakam şuan söylemiş olmayım yanıltıcı olmasın” ifadelerini kullandı.