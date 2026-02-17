Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Kıbrıs Postası TV’de Erçin Şahmaran’ın hazırlayıp sunduğu “Objektif” programına konuk olarak yargı reformu ve Anayasa değişikliği sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yargı reformunun Anayasa değişikliği gerektirdiğini vurgulayan Özerdağ, bu nedenle referandum yapılmasının zorunlu olduğunu ifade etti. Anayasa değişikliği referandumunun hem içerik hem de takvim açısından seçimlerden ve günlük siyasetten bağımsız olması gerektiğini belirten Özerdağ, aksi halde sürecin siyasi atmosferden olumsuz etkilenebileceğini söyledi.

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ REFERANDUMU SİYASETTEN, SEÇİMLERDEN VE FARKLI İÇERİKLERDEN BAĞIMSIZ OLMALI"

2014 yılında da kapsamlı bir Anayasa değişikliği referandumunun gündeme geldiğini hatırlatan Özerdağ, o dönemde Cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle oluşan siyasi iklimin referandumun reddedilmesine yol açtığını ifade etti. Söz konusu değişikliklerin yapılamamış olmasının yargı süreçlerinde yavaşlamalara neden olduğunu kaydeden Özerdağ, göreve geldiğinden bu yana tüzük çalışmalarını sürdürdüklerini ve 2025 Aralık ayında Anayasa değişikliğinin yeniden gündeme getirildiğini belirtti. Bu kapsamda siyasi partiler ve sivil toplum örgütleriyle görüşmeler yapıldığını, değişiklik ihtiyacı konusunda geniş bir mutabakat bulunduğunu söyledi.

“REFERANDUMUN REDDEDİLMESİ MODERN BİR YARGI REFORMUNU 6 YIL DAHA GECİKTİREBİLİR”

Buna karşın, Meclis’te son dönemde yaşanan tartışmaların referandumun yeniden siyasi atmosferden etkilenebileceğini gösterdiğini ifade eden Özerdağ, referandumun herhangi bir seçimle eş zamanlı yapılmaması gerektiğini dile getirdi. Referandumun reddedilmesi halinde modern bir yargı yönetimine geçişin en az altı yıl daha gecikebileceğini, bunun da mevcut sorunların 2030’lu yıllara kadar sürmesi anlamına gelebileceğini kaydetti.

Yargı reformunun başka başlıklarla birlikte tartışılmaması gerektiğini vurgulayan Özerdağ, belediyeler veya oy verme sistemi gibi konuların referandum sürecine dahil edilmemesi gerektiğini söyledi. Toplumun ve sivil toplum temsilcilerinin üzerinde uzlaştığı yargı düzenlemelerinin, halkın kafasını karıştırmadan ve siyasi çekişmelerden uzak biçimde referanduma sunulmasının önemine işaret etti.

ÖZERDAĞ, YARGI REFORMUYLA BERABER HEDEFLENEN TÜM BAŞLIKLARI DA AKTARDI

Özerdağ, yapılması planlanan değişiklikleri de ayrıntılarıyla aktardı. Buna göre:

Yüksek Mahkeme üye sayısının 8’den 11’e çıkarılması (Üç üyenin Yargıtay hukuk ve aile davalarına, üç üyenin Yargıtay ceza davalarına, dört üyenin Yüksek İdare Mahkemesi oturumlarına bakması ve bir başkanlık sistemi öngörülmesi) Mahkeme teşkilat yapısının üç dereceli sisteme dönüştürülmesi (Kaza mahkemelerinin üzerinde istinaf mahkemesi ve onun üzerinde Yargıtay olacak şekilde yeniden yapılandırılması) Kaza İdari Mahkemelerinin oluşturulması ve idari davalarda iki dereceli sistemin kurulması, Yüksek İdare Mahkemesi’ne tazminat verme yetkisi tanınarak süreci uzatan aşamaların kısaltılması,

Bu değişikliklerin mahkemelerin daha hızlı ve daha adil çalışmasına katkı sağlayacağını belirten Özerdağ, aynı zamanda bütçe açısından da verimlilik sağlayacağını ifade etti. Reformun tarihinden ziyade, siyaset üstü bir anlayışla gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

"GÜNEY KIBRIS'TA 2021'DE UYGULANAN BU DEĞİŞİKLİKLER KUZEY'DE 2014'TE GÜNDEME GELSE DE REDDEDİLDİ"

Dünyada birçok ülkede benzer düzenlemelerin daha önce hayata geçirildiğini belirten Özerdağ, Güney Kıbrıs’ta 2021 yılında Avrupa Birliği önerileri doğrultusunda benzer değişikliklerin uygulandığını, Kuzey’de ise 2014’te gündeme gelmesine rağmen halen hayata geçirilememiş olmasının üzücü olduğunu söyledi.

Yine Güney Kıbrıs'ta 151 yargıç olduğunu ve bunun artırılması yönünde bir baskı olduğunu ifade eden Özerdağ, Kuzey'de yargıç sayısının 51 olduğunu bu bağlamda hedeflenen modern yargı reformunun hem yargılama süreçlerinin hızlandırılması, hem daha adil olması hem de dijitalleşme aracılığıyla prosedürlerin azaltılması hedeflediğini ifade etti

"SİYASETÇİLER BİRAZ DAHA SAĞ DUYULU OLMALI"

Geçtiğimiz haftalarda Meclis’te Anayasa referandumu konusunda yaşanan gerilime rağmen halkın değişimden yana olacağına inandığını ifade eden Özerdağ, siyasetçileri daha sağduyulu davranmaya davet ederek, üzerinde geniş mutabakat bulunan bu düzenlemelerin siyasi tartışmalara kurban edilmemesi gerektiğini vurguladı.

"YENİ YÜKSEK MAHKEME BİNASININ MAYIS AYINDA TAMAMLANMASI BEKLENİYOR"

Yeni Yüksek Mahkeme binası hakkında da değerlendirmelerde bulunan Özerdağ, muhtemelen Mayıs ayında tamamlanıp teslim edileceğini ifade etti. Yeni yapılan binanın yanı sıra mahkemelerdeki dijitalleşmelerle ilgili olarak değerlendirmeler de bulunan Özerdağ, hukuki takibin dijital ortamdan yapılabileceği ve dünyanın dahi bir çok yerinde olmayan değişikliğin hedeflendiğini ifade etti.

Kaynak: Kıbrıs Postası