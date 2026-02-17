Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Avrupa Birliği (AB) Yardım Programı kapsamında Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği (KTFD) tarafından yürütülen İş Yerinde Hareket Var Projesi’nin lansmanı yapıldı.

Dernekten verilen bilgiye göre, fizyoterapi temelli yaklaşımlarla iş yerlerinde daha sağlıklı ve aktif çalışma ortamları oluşturmayı hedefleyen proje kapsamında,1800 ofis ve fabrika çalışanına eğitim verilmesi amaçlanıyor.

BİREY

KTÖS Konferans Salonu’nda yer alan lansmanda konuşan Proje Koordinatörü Tegiye Birey, 30 ay sürecek projenin hedeflerinin, Derneğin çalışan refahının güçlü bir savunucusu haline gelmesi, ayrıca stratejik ortaklıklar kurarak, kurumsal kapasitesini güçlendirmesi olduğunu dile getirdi.

Birey, projenin, işverenler ve çalışanlar arasında aktif dinlenme, duruş, ergonomi konularında bilgi düzeyini artırma yanında sağlıklı çalışma ortamlarını destekleyen ve zorunlu kılan politika değişikliklerini savunmayı amaçladığını da ifade etti.

DERİCİOĞLU

KTFD Başkanı Dr. Fzt. Batuhan İ. Dericioğlu da, ofislerde masa başında saatlerini geçirenlerden, sanayide fiziksel güçle üretim yapan emekçilere kadar geniş bir yelpazeden kişiye ulaşılacağını belirtti.

Dericioğlu, yapılacak çalışmaların hem iş gücü kaybını minimize edeceğini hem de fizyoterapistlere istihdam alanı yaratacağını kaydetti.

STOLERU

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Çözüm Destek Birimi, Bölgesel ve Kentsel Politikalar Genel Müdürlüğü, Program Sorumlusu Florin Mihai Stoleru ise, İş Yerinde Hareket Var Projesi’nin, daha önce ilkokul öğrencilerinin omurga sağlığını hedefleyen ve başarı ile tamamlanan “Dik Durmak İyidir” Projesi’nden esinlendiğini dile getirdi.

Florin Mihai Stoleru, projenin, proaktif sağlık önlemlerini iş yerlerine entegre ederek, bu temeli daha da geliştirdiğini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından, “Çalışan Sağlığı ve Güncel Fizyoterapi Yaklaşımları” başlıklı seminer düzenlendi.