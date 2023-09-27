Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile New York temaslarına ilişkin yapmış olduğu görüşmeyi değerlendirdi.

HP Lideri Özersay, “New York öncesi yaptığımız açıklamada “önemli olan BM temsilcisi atanması değil olası temsilcinin görev yönergesidir, yetkilerinin, görevinin ne olacağıdır” demiştik. Geldiğimiz nokta tam da budur!” ifadelerini kullandı.

Özersay, açıklamasına şöyle devam etti:

“Peki şimdi ne olacak?

“1. Çok büyük olasılıkla hem BM Genel Sekreteri ile bir üçlü görüşme olacak, hem de görev yönergesi (mandate/mandası) netleştiği zaman bir BM temsilcisi atanacak;

2. Peki bu olası üçlü görüşme ve/veya BM temsilcisinin misyonu ne olacak?

a) Kıbrıs sorunu konusunda müzakerelerin başlaması anlamına gelmeyecek bir diyalog.

b) Taraflar arasında karşılıklı güven yaratmaya yardımcı olacak çeşitli konularda iş birliği imkanlarını, ortak projeleri değerlendirmek ve bu konularda çaba harcamak

3. Muhtemelen Rum tarafı kapsamlı çözüme dair herhangi bir yetkisi olmayacak sadece iş birliği konularını ele alacak bir BM temsilcisine sıcak bakmayacaktır. İşte bu itirazı da gidermek için “müzakere olmayan diyalog” görevi de bu temsilciye verilecektir. Bu çerçevede BM temsilcisi muhtemelen tarafların “iki devletli çözüm” de “federal çözüm” de olmayan bir başka ilişki biçiminde/bir başka ortaklık (a different type of partnership) zemininde buluşup buluşamayacaklarını test etmeye çalışacak ve belirli bir süre sonunda da BM Genel Sekreteri’ne rapor sunacaktır.

4. Türkiye ve Yunanistan’ın güven yaratıcı önlemler görüşmeleri yapmaya hazırlandıkları bir dönemde; Doğu Akdeniz’de Türkiye ile İsrail’in enerji konularında iş birliği imkanlarını araştırdıkları bir ortamda yakında başlayacak olan sürecin güven yaratmaya dönük iş birliği ağırlıklı bir süreç olacağını öngörmekteyiz (Işık Kitapevi panelinde dile getirdiğimiz şekilde)”

"Düşüncelerimizi paylaştık"

Özersay, “Hem New York ziyareti öncesinde hem de New York dönüşünde Cumhurbaşkanı Sayın Tatar ile yaptığımız görüşmelerde Halkın Partisi olarak düşüncelerimizi, öngörülerimizi, önerilerimizi ve uyarılarımızı kendisi ve ekibiyle paylaştık. Bundan sonra da talep edildiği sürece bunu yapmaya devam edeceğiz” dedi.