Özersay, “Billboardlarda dokunulmazlığın kaldırılmasına karşı çıkan milletvekillerini kamuoyuna duyurduğumuz için özel hayatlarının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia ederek polise gidip bizimle ilgili olarak şikayetçi olmuşlar” dedi.

“Dün akşam da vurguladım bu konulardaki duruşumuz değişmeyecek ve bizi susturamayacaklar, net!” açıklamasını yapan Özersay, şöyle devam etti:

“MYK üyemiz sevgili Ahmet Tokatlıoğlu ile ilgili yapılan şikayet ve başlatılan soruşturmayla ilgili duruşumuz bellidir. Mahkemelerimize güvenimiz tamdır, ne dokunulmazlığımız vardır ne de olsaydı kaldırılmasına karşı çıkardık.”