Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ziyaret sonrası açıklama yaptı.

CHP lideri Özel, "Demirtaş ile sadece toplumsal barış konuşmadık bunun olabilmesi için başlangıcın kadın haklarından çocukların korunması noktasında mutabakata vardık, adaleti konuştuk." dedi.

Gerçekleştireceği Doğu ve Güneydoğu ziyaretleri öncesi, Demirtaş'ın kendisine bir çağrı metni verdiğini açıklayan Özgür Özel, "Kim sorunları çözecekse tüm aktörler kıymetlidir. Selahattin Demirtaş gibi bir aktörün öneminin altı kalın çizilmelidir." diye konuştu.

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kendisine kitap hediyem oldu. Bana son kitabını hediye etti ve bir çağrı metni ulaştırdı. Aslında bu çağrı metni çok şeyi söylüyor. Eğer toplumsal barıştan bahsedeceksek bu işin esas sorumlusu bütün erkekler olarak kendimizden başlamalıyız. Kadınların çocukların bu kadar güvenli olmadığı bir ülkede toplumsal barış nasıl sağlanabilir? İlk düğmeyi doğru iliklemeli.

"KİM SORUNLARI ÇÖZECEKSE TÜM AKTÖRLER KIYMETLİDİR"

Toplumsal barışa egemen erkek dili terk ederek başlamalıyız diyor. İçimizdeki erkeğe sesleniyorum diyor. Doğu Güneydoğu gezisine çıkmadan önce bu ziyaret yapılmadan olmazdı. İki kez cumhurbaşkanı adayı olmuş birinin iline gitmeden önce bu ziyareti gerçekleştirmek gerekiyor. Kim sorunları çözecekse tüm aktörler kıymetlidir. Selahattin Demirtaş gibi bir aktörün öneminin altı kalın çizilmelidir. Gelecekte iyi şeyler olacaksa Türkiye için kimse kimseyi engellememeli.

"KİMSE KİMSENİN AKLINI HAFİFE ALMASIN"

Bölgede 6 günde 6 ili ziyaret edeceğim. Döndüğümde genel bir değerlendirmede de bulunacağım. Kimse itifakının çıkarını düşünerek bir şeyler yapmaya kalkmasın. Kimse kimsenin aklını hafife almasın. Biz Sayın Demirtaş ile birlikte memleketin neredeyse tüm sorunlarını müzakere ettik. Sadece toplumsal barış konuşmadık bunun olabilmesi için başlangıcın kadın haklarından çocukların korunması noktasında mutabakata vardık. Adaleti konuştuk. TBMM'nin odakta olmadığı hiçbir şey sonuç almadı almayacak. Tarih önünde üzüntü duyacağımız bir pozisyonda kalmayacağız. Türkiye yeni bir süreçte yeni bir şey konuşuyorsa o konuyu dikkatle takip edeceğiz.

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN ÖLÜMÜ: GİTTİĞİ YERDE HESABINI VERİR

Kişiler öldüklerinde öbür dünyaya veballe gidiyorlarsa herhalde bu dünyadan öbür dünyaya en çok veballe giden kişi Fethullah Gülen'den başkası değildir. Gerisinde çok kötülükler ihanetler bıraktı, gittiği yerde hesabını verir. Türkiye'de yargı önünde vermesini isterdik olmadı. Ancak o gidince bir şey bitiyor diye kimse düşünmesin koca bir sermaye bıraktı arkasında onun gibilerin elinde. Devletin içine sızıp devletin silahını kendi silahını yapmış bir terör örgütü liderinden bahsediyoruz. Sadece kurucusu öldü örgüt ortada duruyor. Bu sinsi örgüte karşı herkes tetikçe olmalıdır.

YENİDOĞAN ÇETESİ SORUŞTURMASI: BU HASTANELERİ KAMULAŞTIRALIM

En sert açıklamaları yaptık. Toplumun CHP'nin konuya yaklaşımından bir eksiklik gördüğü yok. Bu hastaneleri kamulaştıralım."