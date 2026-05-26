Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir çağrı yaptı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel, ilk mitingini İzmir'de düzenleme kararı aldı.

İzmir Valiliği, alanın kısıtlı sayıda kişi alabileceği gerekçesiyle Cumhuriyet Meydanı için yapılan başvuruyu reddederek, alternatif olarak Gündoğdu Meydanı'nı işaret etti.

Ancak CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve parti yönetimi, valiliğin bu kararına rağmen adres değişikliği yapmayacaklarını belirterek, partilileri saat 12.00'de Cumhuriyet Meydanı'na davet etti.

MEYDAN POLİS BARİKATIYLA KAPATILDI

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinde teyakkuza geçti. Cumhuriyet Meydanı polis barikatlarıyla tamamen yaya ve araç trafiğine kapatılırken, meydan çevresine çok sayıda çevik kuvvet otobüsü ve TOMA konuşlandırıldı. Meydana giriş ve çıkışlar tamamen durduruldu.

Meydan çevresindeki barikatların önünde toplanmaya başlayan kalabalık, sloganlar attı.

Bölgede emniyet güçleri ile grup arasında gerginlik yaşandı.

Emniyet güçlerinin izinsiz toplanmanın kanuna aykırı olduğu ve grubun dağılması gerektiği yönündeki anonslarına rağmen alanda bekleyen gruba çevik kuvvet ekipleri TOMA'larla su sıkarak müdahale etti.

ÖZGÜR ÖZEL: BAYRAMDAN SONRA KARAR ALIP KONGRE YAPALIM

Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüyen mahkeme kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Gündoğdu Meydanı'nın yanındaki Cumhuriyet Bulvarı'nda konuşma yaptı.

Mitingde yaptığı konuşmada "Kemal Bey'e İzmir'den sesleniyorum." diyen Özel şöyle devam etti:

“Biz diyoruz ki derhal hızla en kısa sürede bayramdan sonra kararı alıp 40 gün içinde kongre yapalım. İzmir'den sesleniyorum Kemal Bey'e; bu kalabalıktan, insanların öfkesinden, günlerdir duyduklarından yazılanlardan kimse mutluluk duymuyor. Bu işin bir çıkışı var Kemal Bey'e önerim şudur; gelsin bayramdan sonraki bir hafta iki hafta içindeki pazar günü nasıl Ekrem Başkan'ın seçimi için sandığı koyduysam tüm üyeyi davet ettiysem Kemal Bey'e 2 milyon üyemize Genel Başkan seçtirmeyi teklif ediyorum.”

CHP'DE MUTLAK BUTLAN KRİZİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti.

Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine döndü. Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı.

İCRA MEMURLARI KARARI TEBLİĞ ETMİŞTİ

İcra memurları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin CHP kurultay davasında verdiği ihtiyati tedbir kararını, CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ etmişti.

İcra memurları, söz konusu kararı çalışma ofisine giderek Kılıçdaroğlu'na iletmişti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) mutlak butlan kararıyla ilgili itirazını reddetmişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi de CHP'nin tedbir kararına yaptığı itirazı reddetmişti.

ÖZGÜR ÖZEL, YENİDEN CHP TBMM GRUP BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, yeniden CHP TBMM Grup Başkanı seçilmişti.

CHP GENEL MERKEZİ'NDE TAHLİYE SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kurultay davasına ilişkin verilen "mutlak butlan" kararının ardından da tahliye için binaya gelen icra heyeti kararı Özgür Özel'e sunmuş ancak Özel de karar metnini yırtmıştı.

Mahkeme kararını tebliğ etme girişimi sonuç vermeyince, polis otopark kapısını kırıp CHP Genel Merkezi'ne girmiş, Genel Merkez'in girişine kurulan barikat dağıtılmıştı. Partililer, polislere yangın söndürme tüplerinde bulunan kimyasalları sıkmış polisler de partililere biber gazı ve plastik mermilerle müdahale etmişti.

Özel gerginliğin yaşandığı gün, akşam saatlerine doğru genel merkez binasından ayrılarak TBMM'ye yürümüştü. TBMM önündeki konuşmasında Özel, "Bugün Meclis bahçesindeyiz. Genel Merkezimize olanları biliyorsunuz. CHP kurulduğunda bir genel merkezi yoktu. Genel merkez birinci Meclis’te bir odaydı. Biz o binadan çıktık. Meraklısına bıraktık. Sonuna kadar mücadele ettik. Bundan sonraki genel merkezimiz TBMM'dedir." demişti.

Özgür Özel ve partililerin binayı terk etmesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlı millletvekilleri ve partililer Genel Merkez'e gelmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP önünde yaşanan olaylar, sonrasındaki yürüyüş ve yürüyüş esnasında bir kişinin kasten yaralanmasına neden olan olaylar için soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.