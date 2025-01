Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, yılın başından bu yana sadece 17 günde 7 kişinin trafikte can verdiğine işaret ederek, başta Ulaştırma Bakanı olarak hükümetin sorumluluğunu hatırlattı ve yapılması gerekenleri madde madde sıraladı

Özkunt: 57 insanımızı kaybettik

Yazılı açıklama yapan Özkunt, bugün Ağırdağ-Girne servis yolunda meydana gelen ve anne Mehtap Kanal ile 12 yaşındaki kızı Ecrin Başpınar’ın hayatını kaybettiği trafik kazasının yürekleri dağladığını söyleyerek, Salih Özgünalp, İlmiza Yiğit, Atlen Ekren, Furkat Bazarow ve Özenç Sarp’ın da 2025 yılının daha ilk ayında trafiğin kurbanları olduklarını hatırlattı.

Özkunt, “Böylece 2024 yılında kaybettiğimiz 50 insanımızla birlikte bir yılda 57 insanımızı trafik kazalarında yitirmiş olduk. Yetkisi ve görevi olmayan yurttaşlar bile kendilerine ve etraflarına ‘Bu ölümlü kazalar karşısında ne yapabiliriz?’ diye sorarken, yetkili koltuklarda oturanların duyarsızlığına ne demeli?” diye sordu.

“Bu sözler konusunda ne kadar vizyonsuz ve aciz olduklarının göstergesi”

Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın, “Ne yapabiliriz ki dikkatli sürsünler” türünden beyanatları olduğuna işaret eden Özkunt, bu sözlerin aslında Ulaştırma Bakanının ve hükümetin her konuda olduğu gibi trafik ve yol güvenliği konusunda ne kadar vizyonsuz ve aciz olduklarını gösterdiğini vurguladı.

Özkunt, “Ulaştırma Bakanı da hükümette sorumludur ve üzerlerine düşeni yapmakla mükelleftir. Sorumluluğu sadece sürücülere yüklemek kolaycılığına kaçamazlar” dedi.

“Bunlar yetmezmiş gibi bir de sol direksiyon araç ithaline izin verdiler”

Tüm bunların yaşandığı ülkede bunlar yetmezmiş gibi bir de sol direksiyon araç ithaline izin vermenin tam bir sorumsuzluk örneği olduğunu kaydeden Özkunt, hükümeti yollarda akan kanın durması için kendine gelmeye davet ettiklerini belirtti.

Özkunt, “Trafik ve yol güvenliği SOS vermektedir. Acilen bu konuda ‘Kriz Masası’ oluşturulmalıdır” diyerek, uzmanlardan ve yetkililerden oluşan bu kriz masasının neleri masaya yatırması gerektiğini de şöyle sıraladı;

-Çökme yaşanan, delikli, eğimli ve bozuk yolların tespit edilip tamiratına bir an önce başlanması,

-Yaya kaldırımlarının belirginleştirilmesi ve ışıklandırılması,

-Uyarıcı trafik levhalarının kontrol edilmesi ve eksikliklerin bir an önce giderilerek standardizasyona gidilmesi,

-Standart dışı yolların, kavşakların yeniden yapımı için faaliyet planı hazırlanması,

-Ana yollardaki çemberlerin süratle ışıklandırılması,

-Yol kenarlarının genişletilmesi ve zeminin sağlamlaştırılması,

-Yurt dışından gelip araç sürüşü yapacak kişilerin takip ve kontrol altına alınması ve eğitimden geçirilmesi,

-“Trafik İhbar Hattı” oluşturularak süratli ve dikkatsiz sürüş yapan araç sürücülerini sorumlu yurttaşlarımızın ihbar edebilmesinin ve bu tür sürücülerin cezalandırılmasının sağlanması,

-Bariyerler, yol genişlikleri gibi güvenliği artıran önlemlerin alınması için faaliyet planı oluşturulması

Özkunt, “Bu ve bunlar gibi tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesi için Hükümetin bu konuyu öncelikli gündemine alarak insan yaşamına hak ettiği değeri vermesi gerekmektedir” dedi.