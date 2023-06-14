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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk, FLY Kıbrıs Hava Yolları’nın Bodrum’a gerçekleştirdiği ilk seferine ilişkin düzenlenen lansmanda konuştu.

Müsteşar Öztürk, Ercan Havalimanı’nın yeni terminal binası ve pistinin açılışının 20 Temmuz tarihinde yapılmasının planlandığını dile getirdi.

Öztürk, yeni terminal ve pistin açılmasıyla birlikte 3’üncü dünya ülkelerinden de doğrudan uçuşların başlama ihtimalinin çok yüksek olduğunu açıklayarak, “KKTC’nin 3’üncü ülkeler tarafından tanınma aşamasında önemli bir basamak olacak” dedi.

Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ülkeye yapmış olduğu ziyarette, “20 Temmuz’da yeni Ercan’da görüşmek üzere” demişti.