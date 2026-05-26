Öztürkler, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ülke olarak birlik, beraberlik ve manevi değerlerin en güçlü şekilde hissedildiği bir Kurban Bayramı’na daha ulaşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Kıbrıs Türk halkı için bayramların anlamının her zaman çok daha derin olduğunu kaydeden Öztürk, “Çünkü bu halk, tarihinin en zor dönemlerinde birbirine kenetlenmeyi, dayanışmayı ve ortak değerler etrafında birleşmeyi başarmış, varlığını, birlik ruhuyla bugünlere taşımıştır. Bayramlarımız da bu dayanışma ruhunun en güçlü sembollerinden biri olmuştur.” ifadelerine yer verdi.

Öztürkler, bugün dünyanın farklı coğrafyalarında milyonlarca insanın savaşların, çatışmaların ve insani krizlerin gölgesinde bayram sevincini buruk yaşadığına dikkat çekerek, KKTC’de huzur ve güven içerisinde bayrama ulaşabiliyor olmanın değerinin önemini işaret etti.

Öztürkler, bu huzur ortamının korunmasında başta Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın fedakâr görev anlayışının büyük payı bulunduğunu kaydetti.

Ülkede ekonomik, sosyal ve günlük yaşamın çeşitli alanlarında zaman zaman zorluklar yaşanabildiğini belirten Öztürkler, “Ancak geçmişte olduğu gibi bugün de birlik, beraberlik ve ortak akıl içerisinde hareket ettiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir engel bulunmamaktadır. Kıbrıs Türk halkı her koşulda dayanışmayı bilen, mücadele ruhunu koruyan ve geleceğe umutla yürüyen bir halktır.” ifadesini kullandı.

Öztürkler, ayrıca Kıbrıs Türkü’nün yarınlarının güçlü devlet yapısı, milli birlik anlayışı ve Anavatan Türkiye ile sarsılmaz bağlardan dolayı daha aydınlık olacağı yönünde inanç belirtti.

Kıbrıs Türk halkının, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin, büyük Türk milletinin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutlayan Öztürkler, bayramın sağlık, huzur, bereket, kardeşlik ve barış getirmesini temenni etti.