Öztürkler, Erdoğan’ın vizyonu ve liderliğiyle Türkiye’nin bölgesinin lider ülkesi olarak geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğine olan inancını belirtti. Ayrıca, Türkiye Yüzyılı’nda Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki sarsılmaz bağların daha da güçleneceğine olan güvenini dile getirdi. KKTC’nin, Türkiye’nin güçlü liderliğiyle daha da kalkınarak büyüyeceğini ifade etti.

Öztürkler, “SayınErdoğan’ın liderliğinde, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs arasındaki stratejik işbirliği her geçen gün daha da pekişecektir. KKTC halkı olarak bizler de Türkiye’nin yanındayız ve her alanda daha güçlü bir ortaklık için birlikte hareket edeceğiz. Türk milletinin her zaman kazanan taraf olacağına inanıyorum,” dedi.