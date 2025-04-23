Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Öztürkler, depremde can kaybının yaşanmamasının teselli verici olduğunu ifade ederek, depremden etkilenen vatandaşlara dayanışma mesajı verdi.

Başkan Öztürkler, 6 Şubat depreminde aralarında Şampiyon Melekler’in de bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman Grand İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan kamu görevlilerinin davasının yarın başlayacak olmasını da memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Öztürkler, Cumhuriyet Meclisi Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında bir heyetin, Meclisi temsilen daha önceki mahkemelerde olduğu gibi bu duruşmada da hazır bulunacağını belirtti.

Öztürkler, bu davanın adaletin tecelli etmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Amacımız ve beklentimiz, ihmali olan herkesin en ağır cezayı almasıdır. Bu noktada Türk yargısına güvenimiz tamdır” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Gündem Kıbrıs’ta Bahar Sancar’ın sunduğu A’dan Z’ye programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.

Öztürkler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 105. yıl dönümünü kutlayarak, Kurtuluş Savaşı’nın başlatılmasını ve Cumhuriyet yolunda önemli adımlar atılmasını sağlayan TBMM’nin, Türk milletinin iradesinin simgesi olduğunu belirtti.

Öztürkler, “O gün yakılan ateş, modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının çimentosu olmuştur. Bugün 105 yaşına ulaşan TBMM, Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde bizlere ilham veren bir mirastır” ifadelerini kullandı.

Öztürkler, TBMM’nin kuruluşunu ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı başta Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’nin çocukları olmak üzere tüm dünya çocuklarının mutluluğu ve geleceği için önemli bir gün olarak değerlendirdi. Öztürkler, “Çocuklarımızın özgür, mutlu ve umut dolu yarınlara kavuşması en büyük temennimizdir” dedi.

-“Rum siyaseti ve kilisenin nefret söylemi değişmedi”

Programda, Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu III. Yeorgios’un 2025 Paskalya mesajını eleştiren Öztürkler, Rum siyasetinin değişmediğini ve kilisenin Türk nefretini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Öztürkler, açıklamasında, “Burada Türk ordusunun işgalci değil, tam tersine adanın güvenliğini sağladığı ortadadır” diyerek, Rum liderliğinin ve dini makamların tarihsel gerçeklikleri çarpıttığını belirtti. Öztürkler, “Bu tür söylemler, barış ve uzlaşı çabalarını baltalamaktan başka bir işe yaramamaktadır” dedi.

Rum Ortodoks Kilisesi’nin açıklamalarında geçen “Zalim Türkler”, “işgalci Türkler” ve “Türkleri kovma” gibi ifadelerin, Kıbrıs Türk Halkı’nın meşru varlığına yönelik açık bir nefret söylemi olduğunu vurgulayan Öztürkler, “Bu tür ifadeler, Kıbrıs Türk Halkı’nın haklı mücadelesini ve varlığını hedef almaktadır” dedi.

Türkiye’nin garantörlük hakkını kullanarak adada bulunduğunu ve bunun adanın güvenliği için yaşamsal bir önem taşıdığını belirten Öztürkler, Rum liderliğinin bu gerçeği yok sayarak, Helen dünyasını Türkleri adadan kovmak için mücadeleye çağırmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Öztürkler, Rum liderliğinin ve dini makamların geçmişteki başarısız yaklaşımlarını yeniden tedavüle sokmaya çalıştığını belirterek, Kıbrıs Türk Halkı’nın bu tür tehditkâr söylemlere prim vermeyeceğini vurguladı. “Hiç kimse bizden, yurdumuzdan, egemenliğimizden ve devletimizden vazgeçmemizi beklemesin” dedi.