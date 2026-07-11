Öztürkler, yayımladığı 11 Temmuz Basın Günü mesajında, özellikle haksız izolasyon altında yaşamını sürdüren halkın haklı sesinin uluslararası kamuoyuna ulaştırılmasında Kıbrıs Türk basınının çok önemli bir görev üstlendiğini kaydetti.

Toplumun birlik ve beraberlik ruhunun korunmasında, milli değerlerin yaşatılmasında ve haklı davanın anlatılmasında basınının ortaya koyduğu özverili çalışmaların her türlü takdirin üzerinde olduğunu kaydeden Öztürkler, sınırlı imkânlara, ekonomik zorluklara ve mesleğin beraberinde getirdiği tüm güçlüklere rağmen görevini büyük bir fedakârlık ve sorumluluk anlayışıyla sürdüren basın mensuplarının, demokrasinin güçlenmesine, ifade özgürlüğünün gelişmesine ve toplumsal bilincin yükselmesine değerli katkılar sunduğunu belirtti.

“Demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olan basının varlığı, güçlü bir demokrasinin en önemli teminatlarından biridir” diyen Öztürkler, KKTC’de görev yapan tüm basın çalışanlarını kutladı ve meslek hayatlarında sağlık, başarı ve kolaylık diledi.