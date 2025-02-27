Meclis’ten verilen bilgiye göre, ziyarette belediye asbaşkanı İsmail Kofalı ve belediye müdürü Ferruh Dülgeroğlu da hazır bulundu.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, Öztürkler ile önceki görevlerinde de yakın çalışma olanağı bulduğunu anımsatarak, özellikle Belediye Reformunun Meclis’ten geçirilmesi sürecinde gösterilen kararlılıkla yasanın hayat bulduğunu kaydetti.

Yasa geçtikten sonra belediyelerin sağladığı kazanımları sıralayan Amcaoğlu, son zamanlarda meydana gelen kazalar ile ilgili yaşanan yetki karmaşasını aşmak adına yapılacak yasal çalışmalarda da Öztürkler’in ve Meclis’in desteğini alacaklarına inandıklarını ifade etti.

Öztürkler

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de, Meclis Başkanı seçildikten sonra ilk kez bir belediyeye resmi ziyaret yaptığını kaydederek, ülkeyi severek ve inanarak icraat yapabilmenin önemine değindi.

Öztürkler, halktan onay alan kişilerin sadece konuşmakla kalmayıp, konuşulanları icraata dökebilmesinin önemine değindi.

Öztürkler, “İnsan ürettiği kadar saygı görür” felsefesiyle yetiştirildiklerini ifade ederek, İçişleri Bakanlığı döneminde Başbakan başta olmak üzere, koalisyon ortakları ve paydaşların destekleri ile çok ciddi bir çalışmanın ürünü olarak Belediyeler reformunu ortaya koyduklarını söyledi.

Yasanın hayata geçmesinin ardından belediyelerin edindiği kazanımları gördükçe mutlu olduklarına değinen Öztürkler, birlikte çalışabilmenin önemini vurguladı.

Öztürkler, yaşanan tüm yetki tartışmalarına rağmen Gönyeli Alayköy Belediyesi’nin yolların aydınlatılması konusunda birlikte çalışabilmenin en iyi örneğini gösterdiğini kaydetti.

Belediyenin 2 yıllık süreçte altyapıya ciddi yatırımlar yaptığını gözlemlediklerini, bütün bu çalışmaların faydasını halkın göreceğini ifade eden Öztürkler, yerel yönetimler ne kadar iyi çalışırsa toplumdaki memnuniyetin de o derece arttığına işaret etti.

Konuşmaların ardından hediye teatisinde bulunuldu.