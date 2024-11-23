GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL HABER

Elit Hastanesi Anti Aging ve Metabolik Tıp Uzmanı Doktor Ahmet Özyiğit, kalp krizi hakkında bilgi vererek, “Ülkedeki ölümlerin yüzde 40’tan fazlası kalp krizinden kaynaklanıyor. Bu nedenle de bizim için çok önemli. Yaşam tarzı değişiklikleri ve stres kaynaklı nedenler bunu tetiklerken, beslenme şeklinden kaynaklanan nedenler ve parametreler vardır” dedi.

“GENÇ VE ANİ ÖLÜMLERDE COVİD AŞILARININ BENCE ÇOK BİR ETKİSİ YOK”

Covid aşılarının kalp krizine etkileri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Özyiğit, “Genç ve ani ölümlerde covid aşılarının bu noktada çok bir etkisi bence yok. Çünkü 2020yılında, kalp krizi ölümleri hakkında bir yazım var. Daha aşılarla o dönem tanışmamıştık. Bu yazıyı yazdığımda henüz aşı icat edilmemişti. Ancak yine de kesim olarak bağlantısı yok diyemezsiniz. Aşılar masumdur demiyorum ama bu boyuttaki ani ölümlerin sebebini sadece aşılara yükleyemezsiniz” ifadelerini kullandı.

“KALP KRİZİ 2 TİP OLARAK AYRILIR”

Özyiğit, “30-40-50’li yaşlarda ortaya çıkan kalp krizlilerinin ölüm riski daha yüksektir. Kalp krizlerinin yüzde %50’sinin ilk semptomu ölümdür. Ani bir şekilde ölümle sonuçlanıyor ve bunu engelleyemiyorsunuz. Toplumsal ve bireysel olarak yapılabilecek en iyi önlem yaşam tarzınızda değişiklikler yapmak ve hayat kalitenizi artırmanızdır. Kalp krizi tip 1 tip 2 olarak ayrılır. Tip bir damarlarda oluşan plakların koparak daha ince bir kalp damarını tıkaması ve kalbe yeterli kan gidememesinden dolayı kalpteki hücrelerin ölmesidir. Tip 2 kalp krizlerinde ise kalbin ihtiyacı olan oksijenle kalbe giden oksijende farklılıklar olmasıdır. Bunda da kalp spazmları, pıhtı oluşması gibi sıkıntılar da kalp krizine yol açar” bilgisini verdi.

“KALP KRİZİNİ ÖNLEYEBİLİRSİNİZ”

Kalp krizini önlemek için yapılması gerekenler hakkında da bilgi veren Özyiğit, birinci faktör beslenmedir. Beslenme birçok unsuru barındırır. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki Akdeniz usulü beslenme kalp krizi riskini yüzde 17 oranında daha düşük tutuyor. Biz Akdenizliyiz ama Akdeniz usulü beslenmiyoruz. Akdeniz diyeti taze sebze meyve, baklagiller, zeytinyağından oluşur ve bunların doymuş yağ oranları düşüktür. Hayvansal katı yağların olmaması gerekir. Zeytin yağ doymamış yağ oranı yüksek bir yağdır. Omega 3’leri yüksektir. Avokado tüketimi de oldukça önemlidir. Avokado tüketen insanlarda kolesterol oranı daha düşüktür. Böyle ufak bir unsur bile kalp sağlığımıza katkı koyabilir. Beslenmemize özen göstermemiz kalp krizi riskini azaltabilir” dedi.

“KİLO KALP KRİZİNİ ARTIRAN BİR UNSURDUR” …

“Kalp krizi ile kilonun kesinlikle bir ilişkisi vardır” diyen Özyiğit, “Kilonun sizin vücudunuzda meydana getirdi çeşitli tepkiler vardır. Kilolu kişilerde yağ çok fazladır ve tansiyon ile kolesterol daha yüksektir. Organ yağlanması daha yüksektir ve vücuda verilen hasar daha fazladır. Kilo kalp krizini artıran bir unsurdur. Kilonuzla hiçbir zaman barışık olmayın. Sağlıklı beslenmeyi hayatınıza katabilirseniz hem kilo verimi daha kolay olur hem de kalp krizi riskini azaltabilirsiniz. Sağlıklı bir kiloda olmak sizin hayatınızı kurtaracaktır” şeklinde konuştu.

ALKOL VE SİGARA KULLANIMI…

Alkol ve sigara kullanımının kalp krizine etkileri hakkında konuşan Özyiğit, “Her akşam bir kadeh içmenin kalp krizini azaltma yönünde bir inanç var. Ancak bu doğru değil. Çok fazla alkol tüketimi damarlarınıza ve kalbinize de zarar verir. Alkolün birçok şeyi bozma riski vardır. Sigara kullanımında da vücudunuza bir toksin alıyorsunuz ve DNA’nıza zarar veriyorsunuz. Kartopu gibi giden bir etkisi vardır. Alkolde son yapılan çalışmalar çok az bile içilse bile alkolün zararlı olduğunu gösteriyor. Alkolü aslında hiç içmemek lazım. Alkol kullanımını kısıtlarsak ve mümkün olduğu kadar az içerseniz size çok ciddi bir hasarı olmaz” ifadelerini kullandı.

“HAYATINIZDA SPOR DAİMİ OLSUN”…

Kalp sağlığında egzersizin önemine dikkat çeken Özyiğit, “Egzersiz Kalp kasını güçlendiriyor. Kalp bir pompadır ve ne kadar güçlü olursa kalp sağlığınız daha iyi olur. Ancak egzersizde en büyük sıkıntı egzersizin kilo vermekle bağdaştırılmasıdır. Kilo vermek için değil sağlıklı olmak için yapmalısınız. Egzersizi ev ödevi haline dönüştürmemeniz lazım. Bir müddet sonra gitmemeye başlıyorsunuz spor salonuna. Eğer potansiyel olarak bunu yapmayacaksanız basit şeylerle başlayın ve yavaş yavaş adapte olun ve hayatınızda spor daimi olsun” dedi.

KALP SAĞLIĞINDA UYKUNUN ÖNEMİ…

Konuşmasında uykunun önemine de vurgu yapan Özyiğit, “Uykunun önemini yeterince bilmiyoruz. Uyku çok önemli bir unsurdur. 4-5 saat uyku kimseye yetmez. Beyin sağlığınızı da geriye götürüyorsunuz ve birçok negatif unsuru devreye sokuyorsunuz. 7-8 saat uyumadığınızda vücudunuz yeterince dinlenmiyor. Dinlenme esnasında proteinlerimiz DNA hasarlarını onarır. Uyumadığınızda şekeriniz daha yüksek olur. Uyku vaktinde tansiyon da daha düşük olur. Yüksek tansiyon yaşama riskini azaltırsınız. Uyuduğunuzda vücudunuzun stres seviyesini de kontrol edersiniz. Gece uyumamak stres seviyenizi artırır. Uyumadan 2-3 saat önce yemek yemeyin. Uyku dinlenme vaktidir ve uyumadan önce yemek yediğinizde vücut çalışır ve yeterince dinlenemez” uyarısında bulundu.

SOSYAL ÇEVRE VE KALP KRİZİ ARASINDAKİ BAĞLANTI…

Kalp sağlığı için sosyal çevrenin önemine de dikkat çeken Özyiğit, “Sosyal çevre ve ilişkiler de kalp sağlığı için önemlidir. Kişiler mutlu olduğunda stres seviyesi daha düşük olur. Bu da kalp sağlığında bir unsurdur” dedi.