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Yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade eden polis, 5 polisin hayati tehlikesinin devam ettiğini kaydetti.

Bajaur Bölge Polisi Kashif Zulfikar, “Çocuk felci aşılama personeline eşlik etmekle görevli bir polis ekibini taşıyan araca yol kenarına yerleştirilen uzaktan kumandalı bir bomba patlatılarak saldırı düzenlendi.” dedi.

Polis olayda en az 6 polisin yaşamını yitirdiğini, 22 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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