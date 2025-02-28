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Polis, itiraf içerikli gönüllü̈ ifade veren zanlının, konu maddeyi 23 Şubat’ta Diyarbakır’dan alıp, içmek için KKTC’ye getirdiğini beyan ettiğini söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkeye turist vizesiyle geldiğini belirterek, 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polis memuru Görkem Taşlı mahkemeye olguları aktardı. Taşlı, 25 Şubat’ta saat 20.55’de Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye 10 gram ağırlığında uyuşturucu ile giriş̧ yapan zanlının narkotik köpeği Pamir ’in tepki vermesiyle tutuklandığını belirtti.

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