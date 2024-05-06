Yunanistan Süper Ligi ekibi Panathinaikos'u çalıştıran teknik direktör Fatih Terim'in tazminatı belli oldu.

Şampiyonluk şansını Play-off'lara taşıyan yeşil-beyazlılar, önce AEK'ya 3-0 ardından Aris'e 1-0 mağlup olmasıyla birlikte şampiyonluk ihtimallerini oldukça düşürdü.

Aris'e mağlup olunan mücadelenin ardından Panathinaikos taraftarları Fatih Terim'i ıslıklamıştı.

Panathinaikos, bu sonuçlarla birlikte 71 puanla 3. sıraya gerilerken, zirvenin 4 puan gerisine düştü.

TAZMİNAT BEDELİ BELLİ OLDU

Yunan basınından Sportdog'un haberine göre, Yunan temsilcisinin Fatih Terim ile yolları ayırma kararı alırsa 1 milyon 100 bin euroluk tazminat bedeli ödemesi gerekiyor.

Ayrıca gelecek sezon Fatih Terim'in yerine yeni teknik direktör arayışlarının da başladığı kaydedildi.

Panathinaikos ile 25 resmi maça çıkan Fatih Terim, bu mücadelelerde 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak maç başına 1.92 puan ortalaması yakaladı.