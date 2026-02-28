Bunlar da ilginizi çekebilir

Yetkililerin aktardığına göre C-130 tipi nakliye uçağı, iniş sırasında, El Alto Havalimanı’nda pistten çıktı, yakınlardaki bir caddeye düştü. Caddedeki birçok araç kullanılamaz hale geldi.

Kötü hava koşulları nedeniyle meydana gelen kazada en az 15 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı.

