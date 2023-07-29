Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutluca köyünde eşi görülmemiş bir aşiret düğünü gerçekleştirildi.

DAVETLİLER İÇİN 1 TON ET HAZIRLANDI...

Davetliler için 1 ton et hazırlanırken, ayrıca 40 koyun kesildi. Jirki aşireti mensubu Fikret Öter’in oğlu Serdar ile Leyla Varol çifti dünya evine girdi. Düğünde çifte 1,5 milyon para ve 1 kilo altın takıldı.

3 GÜN SÜREN DÜĞÜNDE ÇİFTE MİLYONLARCA LİRA TAKILDI!

Ev sahiplerinden Mehmet Salih Öter, 3 gün süren düğüne binlerce insanın huzur içinde halaylar çektiğini söyledi.

Yıllardır terör yüzünden burada gönüllerince düğün yapamadıklarını belirten Öter, "Çok şükür şimdi gönlümüzce düğünlerimizi yapıyoruz. Fikret Öter’in oğlunun düğünü bu gün herkesin düğününe giden tanıdık bir sima olduğu için her yerden misafirlerimiz geldi. Köylüler 40 koyun kesti. Kendisi de 1 ton et hazırladı. Binlerce insan burada farklı aşiretlere mensup bireyler huzur içinde halaylar çekti. Katılım sağlayan herkese çok teşekkür ederim" dedi. (İHA)

