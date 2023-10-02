Sosyal medyada en fazla kazanç sağlayan içerik üreticileri belli oldu. Forbes etkili olmalarıyla bilinen ve en çok para kazanan içerik üreticilerinin listesini yayımladı. İşte o sosyal medya fenomenleri ve kazançları...
PARAYA PARA DEMİYORLAR!
Dünyanın en çok kazanan sosyal medya fenomenleri:
BRENT RIVERA
Takipçi sayısı: 96 M
Kazancı: 17,5 milyon dolar
MATT RIFE
Takipçi sayısı: 22 M
Kazancı: 25 milyon dolar
EMMA CHAMBERLAIN
Takipçi sayısı: 28 M
Kazancı: 20 milyon dolar
ELLIOT TEBELE
Takipçi sayısı: 17M
Kazanç: 30 milyon dolar
LOGAN PAUL
Toplam sayısı: 74 M
Kazancı: 21 milyon dolar
CHARLI D'AMELIO
Takipçi sayısı: 213M
Kazancı: 23 milyon dolar
Takipçi sayısı: 51M
Kazancı: 35 milyon dolar
JAKE PAUL
Takipçi sayısı: 66M
Kazancı: 34 milyon dolar
OLAJIDE OLATUNJI (KSI)
Takipçi sayısı: 112M
Kazancı: 24 milyon dolar
JIMMY DONALDSON
Takipçi sayısı: sayısı 312M
Kazancı: 82 milyon dolar