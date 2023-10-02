Sosyal medyada en fazla kazanç sağlayan içerik üreticileri belli oldu. Forbes etkili olmalarıyla bilinen ve en çok para kazanan içerik üreticilerinin listesini yayımladı. İşte o sosyal medya fenomenleri ve kazançları...

PARAYA PARA DEMİYORLAR!

Dünyanın en çok kazanan sosyal medya fenomenleri:

BRENT RIVERA

Takipçi sayısı: 96 M

Kazancı: 17,5 milyon dolar

MATT RIFE

Takipçi sayısı: 22 M

Kazancı: 25 milyon dolar

EMMA CHAMBERLAIN

Takipçi sayısı: 28 M

Kazancı: 20 milyon dolar

ELLIOT TEBELE

Takipçi sayısı: 17M

Kazanç: 30 milyon dolar

LOGAN PAUL

Toplam sayısı: 74 M

Kazancı: 21 milyon dolar

CHARLI D'AMELIO

Takipçi sayısı: 213M

Kazancı: 23 milyon dolar

Takipçi sayısı: 51M

Kazancı: 35 milyon dolar

JAKE PAUL

Takipçi sayısı: 66M

Kazancı: 34 milyon dolar

OLAJIDE OLATUNJI (KSI)

Takipçi sayısı: 112M

Kazancı: 24 milyon dolar

JIMMY DONALDSON

Takipçi sayısı: sayısı 312M

Kazancı: 82 milyon dolar