Polisten yangınla ilgili yapılan açıklama şöyle:

16.11.2023 tarihinde, saat 06:00 sıralarında, Gazimağusa’da Otobüs Terminaline ait araç park yeri içerisinde, park halinde bulunan TPT 862 plakalı otobüste henüz tespit edilemeyen sebepten yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, bahse konu aracın ön göğüs bölümündeki tüm elektrik aksamları, şoför ile sol ön yolcu koltukları yanarak zarar görürken, çıkan duman ve ısıdan dolayı ise tavan döşemesi ve tüm aracın içi islenmiş ve ön camı ile kapı camları da ısıdan dolayı patlamıştır. Soruşturma devam etmektedir.

