İhbarla gelen sağlık ekipleri, 11 öğrenciyi İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedavi altına alındı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Etkinlikte mısırlardan yiyen bazı öğrencilerde, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti görüldü.

Mahmudiye İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören 7'nci sınıf öğrencileri, bir etkinlik için evlerinden patlamış mısır getirdi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.