Brent ham petrolü Çarşamba günü yüzde 2 yükseldikten sonra varil başına 71 dolara yakın işlem gördü ve ABD Ham petrolü 68 doların altına düştü. Resmi veriler, ABD tüketici fiyatlarının Şubat ayında dört ayın en yavaş artışını kaydettiğini gösterdi, ancak ekonomistler artan ticaret savaşının önümüzdeki aylarda gıda ve giyim gibi malların fiyatlarını artıracağını öngörüyor.

Singapur’daki Saxo Markets baş yatırım stratejisti Charu Chanana, “Ham petrol fiyatları piyasalardaki risk iştahından faydalandı. Ancak küresel büyüme ve olası tarifelerle ilgili endişeler görünümü gölgelediğinden riskler devam ediyor” dedi.

Ham petrol, Ocak ortasındaki zirveden düştü ve arz talebi aşmaya başladıkça en büyük petrol yatırımcılarından bazıları fiyatlar için daha karamsar bir görünüme büründü. ABD’nin aşırı arz tahminlerini düşürmesinden iki gün sonra, Uluslararası Enerji Ajansı’nın aylık raporunu yayınlayacağı Perşembe günü, dengeye dair daha fazla bilgi edinebilir.

Bu arada, OPEC ve müttefiklerinin üretimi, Kazakistan’ın sınırını daha da aşmasıyla geçen ay arttı, grubun sekreteryasından Çarşamba günü gelen bir rapor bunu gösterdi. Orta Asya ülkesi, uluslararası petrol şirketleriyle üretimini azaltmak için anlaştığını söyledi.