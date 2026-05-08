Çatışmalar, kırılgan ateşkesi tehdit ederken, önemli bir petrol ve doğalgaz geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik umutları da zayıflattı.

Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 1,41 artışla varil başına 101,47 dolara yükseldi. ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 1,18 artışla 95,93 dolara çıktı. Piyasa açılışında fiyatlar yüzde 3’ten fazla yükselmişti.

Bu yükseliş, hafta başında ABD ile İran’ın çatışmaları sona erdirecek ve Hürmüz Boğazı’nın tamamen yeniden açılmasını sağlayacak bir anlaşmaya yakın olduğuna dair haberlerin ardından görülen üç günlük düşüş serisini sonlandırdı.

Cuma günkü fiyat artışı, İran’ın ABD’yi bir aydır yürürlükte olan ateşkesi ihlal etmekle suçlamasının ardından geldi. ABD ise perşembe günü Hürmüz Boğazı’ndan geçen donanma gemilerine İran tarafından ateş açılmasının ardından düzenlenen saldırıların misilleme olduğunu savundu.

İran ordusu, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda bir İran petrol tankerini, başka bir gemiyi ve sivil bölgeleri hedef aldığını açıkladı. Yeniden başlayan çatışmalara rağmen ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada ateşkesin hâlâ yürürlükte olduğunu söyledi.

Karşılıklı saldırılar, Washington yönetiminin İran’ın son barış teklifine vereceği yanıtı beklediği sırada gerçekleşti. Teklifte, savaş öncesinde dünyanın petrol ve doğalgaz arzının beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması yönündeki ABD talebi gibi birçok tartışmalı konu yer almadı. Boğaz, 28 Şubat’ta İsrail saldırılarının da dahil olduğu çatışmaların başlamasından bu yana büyük ölçüde kapalı durumda bulunuyor.