Petrol, ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta sonu İran’ın Washington ile “ciddi şekilde görüştüğünü” söylemesinin ardından pazartesi günü yüzde 3 geriledi.

Brent ham petrol vadeli işlemleri, yüzde 2,9 düşüşle varil başına 67,28 dolara geriledi. ABD tipi ham petrol (WTI) yüzde 3,1 kayıpla 63,17 dolardan işlem gördü.

Her iki kontrat da önceki seanslara kıyasla sert düşüş kaydetti. Önceki işlemlerde Brent altı ayın en yüksek seviyesini görürken, WTI ABD ile İran arasında artan gerilimler nedeniyle eylül sonundan bu yana en yüksek seviyelerine yakın seyrediyordu.

Trump, İran’ın nükleer bir anlaşmayı kabul etmemesi ya da protestocuların öldürülmesini durdurmaması halinde müdahale tehdidini defalarca dile getirmişti. Cumartesi günü Trump, Tahran’ın üst düzey güvenlik yetkilisi Ali Larijani’nin X’te müzakereler için düzenlemelerin sürdüğünü söylemesinden saatler sonra, gazetecilere İran’ın Washington ile “ciddi şekilde görüştüğünü” ifade etti.

“Umarım kabul edilebilir bir şey müzakere ederler,” diyen Trump, “Nükleer silah içermeyen, tatmin edici bir müzakere anlaşması yapılabilir,” ifadelerini kullandı.

Trump’ın açıklamalarıyla birlikte, İran Devrim Muhafızları’na bağlı deniz kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı’nda gerçek mermiyle tatbikat yapma planı olmadığı yönündeki haberler, tansiyonun düştüğüne işaret ediyor.

IG piyasa analisti Tony Sycamore’a göre bu gelişmeler gerilimin azaldığını gösteriyor. Sycamore, “Ham petrol piyasası bunu çatışmadan geri adım atılmasına yönelik cesaret verici bir adım olarak yorumluyor. Bu durum, geçen haftaki ralli sırasında fiyatlara eklenen jeopolitik risk primini azaltıyor ve kâr satışlarını tetikliyor,” dedi.

OPEC+, pazar günü yaptığı toplantıda mart ayı için petrol üretimini değiştirmeme kararı aldı. Grup, mevsimsel olarak daha zayıf talep nedeniyle ocak–mart 2026 dönemine yönelik planlanan ilave üretim artışlarını kasım ayında dondurmuştu.