Altın, on yılı aşkın sürenin en sert düşüşünü yaşamasının ardından gerilerken, gümüş de rekor seviyelerden gelen dramatik geri çekilme sonrası dalgalı seyrediyor.

Spot altın pazartesi günü yüzde 6,3’e varan düşüş kaydetti. Gümüş ise sert dalgalandı; daha önce yüzde 3,2’ye kadar yükselmesinin ardından ons başına yaklaşık 75 dolara kadar geriledi. Beyaz metal, bir önceki seansta tarihindeki en büyük gün içi kaybını yaşamıştı.

JPMorgan Chase & Co.’da eski bir değerli metaller yatırımcısı olan ve şu anda bağımsız piyasa yorumcusu olarak görev yapan Robert Gottlieb, “Bu daha bitmedi” dedi. Gottlieb, yatırımcıların ilave risk almaya isteksiz olmasının piyasa likiditesini sınırlayacağını belirtti.

Son bir yılda değerli metaller, tecrübeli yatırımcıları bile şaşırtan şekilde tüm zamanların en yüksek seviyelerine yükseldi. Ralli, ocak ayında jeopolitik çalkantılara, para birimlerinin değer kaybına ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bağımsızlığına yönelik endişelerin yeniden artmasıyla birlikte yatırımcıların altın ve gümüşe yönelmesiyle hız kazandı. Çinli spekülatörlerden gelen yoğun alımlar da ralliyi daha da arttırdı.

Cuma günkü sert satış dalgasını tetikleyen gelişme ise ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed başkanlığına Kevin Warsh’ı aday göstereceği yönündeki haber oldu. Bu gelişme doları güçlendirirken, Trump’ın doların zayıflamasına izin vereceği beklentisiyle pozisyon alan yatırımcıların iştahını azalttı. Yatırımcılar, Warsh’ı son adaylar arasındaki en sıkı enflasyonla mücadele yanlısı isim olarak görüyor. Bu durum, doları destekleyecek ve dolar cinsinden fiyatlanan değerli metalleri zayıflatacak bir para politikası beklentisini artırdı.

Öte yandan, değerli metaller zaten aşırı fiyat hareketlerine zemin hazırlamış durumdaydı. Yükselen fiyatlar ve artan oynaklık, yatırımcıların risk modellerini ve bilançolarını zorladı. Goldman Sachs, yayımladığı bir notta, önceden belirlenmiş bir fiyattan alım hakkı veren ‘call’ opsiyonlarında görülen rekor düzeydeki alımların, “yukarı yönlü fiyat momentumunu mekanik olarak güçlendirdiğini” belirtti.

Singapur saatiyle 09.21 itibarıyla altın yüzde 4,4 düşüşle ons başına 4.680,76 dolara geriledi. Gümüş yüzde 2,2 kayıpla 83,2965 dolara indi. Platin ve paladyum da düşüş kaydetti. ABD para birimini ölçen Bloomberg Dollar Spot Endeksi ise bir önceki seansta yüzde 0,9 yükseldikten sonra yüzde 0,1 arttı.