Petrol, ABD ham petrol stoklarında beklentilerin üzerindeki düşüşün güçlü talebe işaret etmesiyle bir önceki günkü kazançlarını artırarak yükseldi. Yatırımcılar ise İran-İsrail ateşkesi ve Orta Doğu’daki istikrar konusunda temkinli kalmayı sürdürüyor.

Brent yüzde 0,2 artışla 67,80 dolara yükseldi. ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 0,3 artarak 65,12 dolara ulaştı.

Her iki gösterge de çarşamba günü neredeyse yüzde 1 yükselerek haftanın başındaki kayıplarını telafi etti; bu toparlanma ABD talebinin dirençli olduğuna dair verilerin ardından geldi.

Nomura Securities ekonomisti Yuki Takashima, “Bazı alıcılar, ABD haftalık istatistiklerinde görülen stok düşüşlerinin işaret ettiği güçlü talebi tercih ediyor” dedi.

Ancak yatırımcıların hâlâ tedirgin olduğunu ve İran-İsrail ateşkesinin durumu hakkında netlik aradığını belirten Takashima, piyasa dikkatinin artık OPEC+ üretim seviyelerine kaydığını da ekledi.

Takashima, WTI fiyatlarının muhtemelen çatışma öncesi seviyelere, yani 60–65 dolar aralığına geri döneceğini öngördü.

ABD Enerji Bilgi Dairesi (EIA), çarşamba günü yaptığı açıklamada, geçen hafta rafinaj faaliyetleri ve talebin artmasıyla birlikte ABD ham petrol ve yakıt stoklarının düştüğünü belirtti.