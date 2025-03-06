Petrol, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifelerinin birçok cephede ticaret savaşları başlatmasıyla altı ayın en düşük seviyesine yakın seyretti ve enerji talebi görünümüyle ilgili endişeleri artırdı.

ABD Ham Petrolü, son dört seansta yüzde 5’ten fazla düştükten sonra varil başına 66 dolara yakın işlem gördü. Brent Çarşamba gününü 70 doların altında kapadı. Trump, Meksika ve Kanada’dan gelen otomobillere yeni tarifelerden bir aylık muafiyet tanıyacak.

Petrol, Trump’ın ticaret politikaları küresel piyasaları sarsarken Ocak ortasından bu yana neredeyse beşte bir oranında düştü. OPEC+ ayrıca Nisan ayında üretimi canlandırmaya başlama planlarını işaret etti ve bu da düşüş yönlü karşı rüzgarlara katkıda bulundu.

ABD Körfez Kıyısı rafinerileri, Pazar günü Trump’ın tarifelerine yanıtını duyurmayı planlayan Meksika’dan daha az ham petrol siparişi veriyor. Kanada’nın Alberta eyaleti, Asya ve Avrupa’ya petrol sevkiyatını artırmak için kıyıya boru hatları inşa etmek için çalışacak.

Morgan Stanley, yılın geri kalanında Brent tahminlerini düşürdü ve endeksin ikinci yarıda 60 dolar civarında işlem görmesini bekliyor.