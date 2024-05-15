ABD ham petrolü 78 doların üzerinde işlem gördü. Amerikan Petrol Enstitüsü, verilere aşina olan kaynaklara göre, ülke çapındaki ham petrol stoklarının geçen hafta 3,1 milyon varil düştüğünü ve yakından izlenen Oklahoma Cushing merkezinde de bir düşüş görüldüğünü bildirdi.

Paris merkezli IEA’nın görünümü Çarşamba günü ilerleyen saatlerde yayınlanacak ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün aylık değerlendirmesini takip edecek. Kartelin analizi, grubun en son üretim kesintisi turuna katılan OPEC+ ülkelerinin geçen ay kotalarını aştığını gösterdi.

Petrol bu yıl, OPEC+’ın arz fazlasını önlemek ve küresel fiyatları desteklemek için üretimi kısmasıyla değer kazandı. 1 Haziran’da yapılacak toplantıda kısıtlamaların genişletilip genişletilmeyeceğine karar verme aşamasında, üyeler ne kadar ham petrol pompalayabilecekleri konusuyla uğraşıyor; birçok büyük ihracatçı ülke ise tanınmış kapasite seviyelerini artırma arayışında.

Singapur’daki Mizuho Bank Asya Ekonomi ve Strateji Başkanı Vishnu Varathan, Suudi Arabistan’ın bütçesini dengelemek için yüksek fiyatlara yönelik teşviki nedeniyle “OPEC+ kısıtlamalarının yıl içinde gevşetilmesi henüz kesin değil” dedi. Bunun, diğer üyelerin üretimi artırmaya çalıştığı bir dönemde OPEC+’nın “endişeli ve gergin dinamikleri” anlamına gelebileceğini söyledi.