Petrol, OPEC+ grubunun piyasaya yeni bir büyük üretim artışı eklemeyi değerlendirmesiyle, üç haftadır ilk kez haftalık düşüşe yöneldi.

Brent petrolü, varil başına 64 dolara doğru gerileyerek üst üste dördüncü seansta da düştü ve haftalık kaybını yaklaşık yüzde 2’ye çıkardı. ABD ham petrolü ise 61 doların altına indi. Delegelerin aktardığına göre, OPEC ve müttefikleri Temmuz ayı için günlük 411 bin varillik bir başka önemli üretim kotası artışını tartıştı; ancak henüz nihai bir anlaşmaya varılmadı.

Ham petrol, bu yıl yaklaşık yüzde 14 değer kaybederek geçen ay 2021’den bu yana en düşük seviyesini gördü. Bu düşüşte, OPEC+’nın beklenenden hızlı şekilde üretim kısıtlamalarını gevşetmesi ve ABD öncülüğündeki ticaret savaşının talep üzerinde baskı oluşturması etkili oldu. Bu hafta açıklanan veriler, ABD ticari petrol stoklarının bir kez daha arttığını gösterdi ve bu da fazla arz endişelerini artırdı.

ING Groep NV Emtia Strateji Başkanı Warren Patterson, “Dikkatler giderek grubun Temmuz ayı üretim seviyeleriyle ilgili kararına odaklanıyor. Temmuz için bir başka büyük artış kararı, politikanın fiyat savunmasından piyasa payı savunmasına kaydığını kesinleştirir” dedi.

Grup 1 Haziran’da toplanacak. Piyasanın beklentisi artış olacağı yönünde.