Brent, Cuma günü yüzde 2’den fazla düştükten sonra haftanın ilk işlem gününde varil başına 74 doların altında işlem görüyor, ABD ham petrolü ise 70 dolara yakın seyrediyor.

Hafta sonu açıklanan veriler, Ekim ayında Çin’de tüketici fiyatlarının 4 ayın en yavaş hızında yükseldiğini gösterdi.

Öte yandan ABD’de talebin zayıfladığına işaret eden veriler ve Meksika Körfezi’nde etkili olan Rafael Kasırgası’nın ABD’yi etkilemeyeceği beklentisi etkili oluyor.

Ayrıca, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 100 bin varil, stratejik ham petrol stoklarının yaklaşık 1 milyon 400 bin varil ve benzin stoklarının da yaklaşık 400 bin varil arttığını duyurdu. Petrol stoklarında beklentinin üzerinde artış olması, ülkede talebin zayıfladığına işaret ederek fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

Ham petrol işlemcileri, 2025’e doğru küresel talebin görünümünü ve Donald Trump’ın Beyaz Saray’a seçilmesinden ve İsrail ile İran arasındaki gerginlikten kaynaklanan etkileri değerlendiriyor.