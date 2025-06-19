Petrol, piyasaların ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD’yi İsrail ile İran arasındaki çatışmaya sürükleyip sürüklemeyeceğine odaklanmasıyla, dalgalı bir işlem haftasının ardından geriledi.

Brent, Çarşamba gününü sınırlı bir artışla kapatmasının ardından varil başına 76 dolara doğru geriledi. ABD ham petrolü ise 75 doların altına düştü.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara göre, üst düzey ABD’li yetkililer önümüzdeki günlerde İran’a yönelik olası bir saldırıya hazırlık yapıyor, ancak durum hâlâ gelişiyor ve değişebilir. Trump, Çarşamba günü üst düzey danışmanlarıyla bir toplantı yaptı, ancak Beyaz Saray ilerleyen süreç hakkında fazla ipucu vermedi.

Gün içinde İran’ı bombalamaya yaklaşıp yaklaşmadığı sorulduğunda Trump, “Yapabilirim de, yapmayabilirim de” dedi. Wall Street Journal’ın haberine göre, Trump hafta başında bir askeri saldırı planını onayladı, ancak Tahran’ın taleplerini karşılayıp karşılamayacağını değerlendirdiği için nihai yetkilendirmeyi erteledi.

Petrol piyasası açısından en büyük endişe, Hürmüz Boğazı’na odaklanıyor. Ancak şu ana kadar, Tahran’ın Basra Körfezi girişindeki bu dar geçitte deniz taşımacılığını sekteye uğratmayı amaçladığına dair herhangi bir işaret yok. Dünyadaki ham petrol arzının yaklaşık beşte biri bu boğazdan geçiyor.