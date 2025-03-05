Petrol, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in Trump yönetiminin Meksika ve Kanada’ya yönelik bazı tarifeleri geri çekebileceğini söylemesinin ardından düştü. Bu durum küresel piyasalara daha fazla belirsizliğe yol açtı.

ABD Ham Petrolü, son üç seansta yüzde 3 düştükten sonra varil başına 68 doların altına düştü. Brent Salı günü 71 dolara yakın kapandı. Lutnick, Başkan Donald Trump’ın hangi eylemleri düşündüğünü açıkça söylemedi ancak vergilerin tamamen geri çekileceği fikrini de göz ardı etti.

Ham petrol, Trump’ın ticaret politikalarının enerji talebini etkileyebilecek birden fazla cephede ticaret savaşları olasılığını artırmasıyla Ocak ortasından bu yana düşüş eğiliminde. Petrol yatırımcıları, ABD tarifelerinin ve OPEC+’nın durdurulan üretimi canlandırma planlarının sonuçlarına ilişkin endişeler nedeniyle son beş aydır karamsar bir duruş sergiliyor.