Brent ham petrol vadeli işlemleri yüzde 0,22 düşüşle varil başına 62,42 dolara geriledi. ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 0,26 düşüşle varil başına 57,91 dolardan işlem gördü.

Her iki petrol göstergesi de geçen hafta yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti ve 21 Ekim’den bu yana en düşük kapanış seviyelerine ulaştı. Piyasa katılımcıları, bir Rusya-Ukrayna barış anlaşmasının Moskova’ya uygulanan yaptırımları kaldırabileceği ve piyasayı daha önce yaptırımla kısıtlanmış arzla doldurabileceği endişesi taşıyor.

IG analisti Tony Sycamore, notunda, “Düşüşün başlıca nedeni ABD Başkanı Trump’ın Rusya-Ukrayna barış anlaşmasına yönelik güçlü girişimi oldu; piyasa bunu, önemli miktarda Rus arzının hızla serbest bırakılması olarak görüyor,” dedi.

Sycamore ayrıca, barış anlaşmasına yönelik adımların, Cuma günü yürürlüğe giren ABD yaptırımlarının kısa vadeli etkilerinden çok daha ağır bastığını belirtti.

Pazar günü ABD ve Ukrayna, savaşın yıprattığı ülkenin toprak vermesi ve NATO’ya katılma planlarını geri çekmesini gerektirecek bir barış planı üzerinde ilerleme kaydettiklerini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma için bu Perşembe’ye kadar bir son tarih belirlerken, Avrupa liderleri daha iyi bir anlaşma için baskı yapıyor.

Piyasaya daha fazla petrol arzı tehdidi ve ABD faiz indirimlerine dair belirsizlikler de yatırımcı iştahını baskılıyor. Ancak New York Fed Başkanı John Williams yakın vadede bir faiz indirimi olasılığına işaret ettikten sonra, gelecek ay yapılacak olası bir indirim ihtimali arttı.