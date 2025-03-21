Petrol, ABD’nin ilk kez bir Çin rafinerisine yaptırım uygulamasının ardından üçüncü gününde de yükseldi. Bu adım, İran’dan gelen arzı kısıtlamaya yönelik önlemlerin önemli ölçüde artırıldığını gösteriyor.

Brent petrolü, Perşembe günü yüzde 1,7 yükseldikten sonra varil başına 72 doların üzerine çıkarken, ABD Ham petrolü 69 doların altında işlem gördü. ABD, İran petrolü satın aldığı iddiasıyla küçük bir Çin petrol rafinerisine ve CEO’suna yaptırım uyguladı. Bu, Trump yönetiminin Asya’daki rafineri sistemine yönelik ilk müdahalesi oldu.

RBC Capital Markets LLC’den Brian Leisen ve diğer analistlerin notunda, “Yaptırımlar, bölgedeki fiziksel petrol akışları için açık bir risk artışı anlamına geliyor, ancak bugünkü hamleler, İran’ın Çin’e yasa dışı petrol ticaretine tam bir fiziksel engel koymaktan şimdilik kaçındı. Fiziksel etkiler sınırlı olsa da, bu risk priminin daha ciddiye alınmasının makul olduğunu düşünüyoruz” denildi.

Ham petrol, ocak ortasından bu yana en büyük haftalık kazancına doğru ilerliyor. Ancak, küresel ticaret savaşının tırmanması ve önümüzdeki aydan itibaren daha fazla OPEC+ arzının devreye girme ihtimali gibi olumsuz faktörler yükselişi sınırlıyor.

OPEC’e üye birkaç ülke, kotayı aşmalarını telafi etmek için ek kesintiler yapma sözü verdi. OPEC’in internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Kazakistan, Irak ve Rusya gibi ülkelerin yaptığı kesintiler, teorik olarak, yıl sonuna kadar durdurulan üretimi yeniden başlatma planlarını dengelemeli.