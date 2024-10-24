Petrol yatırımcıları, küresel arzın yaklaşık üçte birini sağlayan Orta Doğu’daki arz risklerini değerlendirirken petrol bu ay dalgalı bir seyir izledi.

Brent petrol haftanın dördüncü işlem gününde varil başına 76 dolara yükselirken, ABD ham petrolü 72 dolara yakın işlem görüyor.

Orta Doğu’da, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze ve Lübnan’da ateşkes sağlama çabaları hakkında Riyad’da Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. Blinken daha önce, bu ayın başlarında Tahran’a füze saldırısı nedeniyle karşılık verme sözü veren İsrail’e gitmişti.

Singapur’daki Vanda Insights’ın kurucusu Vandana Hari, “Ortadoğu’da gerginlikler ve ekonomik görünüm – küresel petrol talebinin bir göstergesi olarak temel itici güçlerden. Şu anda ikisi de güçlü sinyaller göndermiyor ve ham petrol bu durum değişene kadar genel olarak aralıklı kalabilir.” dedi.

Öte yandan, IMF raporunda, Çin’in büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 5’ten yüzde 4,8’e düşürüldüğü, gelecek yıl için yüzde 4,5’te sabit bırakıldığı belirtildi. Söz konusu veriler, dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesinde talebin düşeceği endişelerini besleyerek dünkü fiyatların düşmesine neden oldu.