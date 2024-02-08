Brent ham petrolü önceki üç seansta yüzde 2,4 yükseldikten sonra varil başına 79 doların üzerinde işlem gördü. ABD ham petrolü 74 dolara yakındı. Fed'in faiz indirimi ihtimalini küçümsemesine rağmen küresel hisse senetlerindeki yükseliş, ham petrol de dahil olmak üzere risk varlıklarına yönelik iştahın desteklenmesine yardımcı oluyor.

Orta Doğu'da, İran destekli Husi militanları, Yemen kıyısı açıklarındaki gemilere füze atmaya devam ederek, birçok tankerin maliyetli yön değiştirmeler yapmasına neden oldu. Öte yandan ABD, üç askerin ölümüne misilleme olarak Irak'ta Tahran destekli milislerin komutanını hava saldırısıyla öldürdü.

Petrol yılın başından bu yana nispeten dar bir aralıkta kaldı. Fiyatlar, Orta Doğu'daki gerilimlerin yanı sıra Suudi Arabistan ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu OPEC+ üretici grubunun uyguladığı arz kesintileriyle desteklendi. Ancak bu, artan üretim ve ABD'den rekor düzeyde ihracat yapılmasının yanı sıra küresel talep büyümesinin yavaşlaması ile dengelendi.

Aracı kurum Phillip Nova Pte'den kıdemli piyasa analisti Priyanka Sachdeva, petrolün düşüş işaretlerini görmezden geldiğini ve "yumuşak iniş" ve ikinci yarıda arz yetersizliği fikrine sadık kaldığını söyledi.