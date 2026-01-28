Dün 65,75 dolara kadar yükselen fiyatlar, günü 64,94 dolardan tamamlamıştı.

Bugün saat 09.32 itibarıyla Brent petrolün varili, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 düşüşle 64,47 dolara indi.

Aynı saatlerde Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 60,33 dolar seviyesinde seyretti.

Kazakistan’ın en büyük petrol sahası olan Tengiz’de üretimin yeniden başlatılacağına ilişkin açıklamalar, arzın sıkılaşacağı yönündeki beklentileri zayıflattı.

Kazakistan Enerji Bakanlığı, yangın ve elektrik kesintisi nedeniyle durdurulan üretimin yeniden devreye alınacağını duyurdu.

Öte yandan, Kazakistan’ın ana ihracat hattını işleten Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC), Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki terminalinde yürütülen bakım çalışmalarının tamamlandığını ve yükleme kapasitesinin yeniden tam seviyeye çıkarıldığını açıkladı.

Buna karşın, ABD’de etkili olan sert kış koşullarının üretim ve rafineri faaliyetlerini olumsuz etkilemesi ile ABD-İran hattındaki jeopolitik gelişmeler, petrol fiyatlarındaki düşüşü sınırlayan unsurlar olarak öne çıktı.