Külçe altın ons başına 5.000 dolar seviyesinde işlem gördü; önce yüzde 1’e kadar geriledi, ardından kayıplarının bir kısmını telafi etti.

ABD ile İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşın yükselen enerji fiyatları ve enflasyon endişeleri yaratması nedeniyle metal, art arda ikinci haftalık düşüşünün ardından dengelendi. Ham petrol pazartesi günü erken saatlerdeki kazançlarını geri verirken, dolar endeksi de geriledi; bu durum ABD dolarıyla fiyatlanan emtialara destek sağladı.

Savaşın ne kadar süreceğine dair belirsizlik ekonomi üzerindeki etkileri değerlendirmeyi zorlaştırıyor.

Hafta sonu ABD, İran’ın ana petrol ihracat merkezini vururken, Tahran da Basra Körfezi çevresindeki çeşitli ülkelerde enerji altyapısına yönelik saldırılarını sürdürdü. Dünyadaki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın yaklaşık beşte birinin geçtiği stratejik deniz yolu olan Hürmüz Boğazı’ndaki trafik ise neredeyse durma noktasında kaldı.

Savaş uzadıkça faiz indirimi ihtimali de zayıflıyor. Cuma günü açıklanan son ABD tüketici harcamaları verileri, ekonomik büyümenin beklentilerden zayıf olması nedeniyle harcamaların ocak ayında çok az arttığını gösterdi. Bu arada ABD tüketici güveni, çatışmanın benzin fiyatlarına etkisine yönelik artan endişeler nedeniyle son üç ayın en düşük seviyesine geriledi.

Yatırımcılar artık bu haftaki ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısında faiz indirimi ihtimalini neredeyse sıfır olarak görüyor. Daha yüksek borçlanma maliyetleri genellikle faiz getirisi olmayan değerli metalleri baskı altında bırakır.

Spot altın Singapur saatiyle 08:55 itibarıyla yüzde 0,1 artışla ons başına 5.022,02 dolara yükseldi. Gümüş yüzde 0,8 artarak 81,23 dolara çıktı. Platin ve paladyum da değer kazandı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise geçen hafta yüzde 1’den fazla yükseldikten sonra yüzde 0,3 geriledi.