WTI ham petrol fiyatları Perşembe günü varil başına 74 doların üzerine, Türkiye'nin kullandığı Brent petrol ise 78 doların üzerineçıkarak, ABD ordusunun İran'a art arda ikinci gün saldırı düzenlediğini doğrulamasının ardından üçüncü ardışık seansta yükseliş gösterdi.

Bu durum, Ortadoğu'daki gerilimi artırdı ve enerji arzına ilişkin endişeleri körükledi. ABD, saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişi tehdit etme yeteneğini azaltmayı amaçladığını söylerken, Tahran bölgedeki ABD askeri üslerine karşı geniş çaplı bir misilleme kampanyası başlatacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, kendi görüşüne göre ateşkesin sona erdiğini ilan etti ve İran'a karşı yeni bir abluka da dahil olmak üzere ek askeri eylemler konusunda uyardı.

Ayrıca petrol fiyatlarının daha da yükselebileceği konusunda uyararak, gelecekteki saldırıların İran'ın Hark Adası'ndaki önemli ihracat terminalini hedef alabileceğini söyledi.

Yeniden başlayan düşmanlıklar, geçici ABD-İran barış anlaşmasının çökmesinin küresel petrol arzını bir kez daha aksatabileceği korkusunu artırdı ve Hürmüz Boğazı çatışmanın merkezinde yer almaya devam ediyor.