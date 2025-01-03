Brent, vadeli işlemleri iki aydan uzun süredir en yüksek seviyeye taşıyan dört günlük rallinin ardından varil başına 76 dolara yakın bir seviyede sabit kaldı. ABD ham petrolü ise 73 doların üzerinde seyretti.

Stoklar üst üste altıncı hafta düştükten sonra ülke çapındaki ham petrol stokları mevsimsel ortalamanın oldukça altında kalmaya devam ediyor.

Her iki endeksin de 100 günlük hareketli ortalamalarının üzerine çıkması algoritmik alımları da teşvik etti ve ham petrolün Ekim ortasından beri içinde bulunduğu yaklaşık 6 dolarlık aralıktan çıkmasına yardımcı oldu.

Pepperstone Group Ltd. araştırma başkanı Chris Weston, “Şimdi soru, bunun 200 günlük hareketli ortalamaya doğru ilerleyip ilerlemeyeceği” dedi.

Ancak 2025’e yönelik görünüm, bir fazlalık beklentileri, atıl OPEC+ üretiminin olası canlanması ve en büyük ithalatçı Çin’den gelen zayıf taleple belirsizliğini koruyor.